Nocera Inferiore | nasce la panchina blu a difesa dell’Ambiente VIDEO

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – Molte persone hanno preso parte ieri in via Siniscalchi alla singolare iniziativa promossa dall’Associazione Siniscalchi attiva. L’installazione, a pochi metri dal fiume Solofrana, di unablu, nell’auspicio che il fiume che attraversa l’Agro come il Sarno, possa essere sempre blu. Lainsomma come monito, per ricordare a tutti un impegno a rispettare l’ambiente, contro gli svernamenti illeciti nelle acque, che resta una delle cause di inquinamento. “Ogni individuo può fare del mondo un posto migliore” ricorda la targa apposta sullablu inaugurata tra balli e cori natalizi, alla presenza in rappresentanza del comune di, dell’assessore alla cultura Federica Fortino. Come ribadiscono nellaintervista le rappresentanti dell’associazione Doriana Ferrara, vice presidente e Cristina ...

