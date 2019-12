News Uomini e Donne | Clarissa Marchese confessa | “Ho tante paure”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 15 dicembre 2019)sulla gravidanza: “Le paure sono” Il mondo può essere un luogo oscuro e le paure sono sempre dietro l’angolo. Lo sa bene una donna incinta che protegge la prole a ogni costo e lo sa bene, dunque, anchediche in primavera darà alla luce la sua prima figlia. Con Federico Gregucci è stato subito amore e, dopo il romantico matrimonio, i due hanno subito iniziato ad allargare la famiglia. Non si sa ancora il nome della piccola, anche se già è stato scelto, ma quel che si sa che è le paure ci sono e sono, come hato lei stessa al settimanaleMagazine: “Le paure sono, ma abbiamo gli strumenti per tenerle sotto controllo. L’istinto di protezione emerge in maniera naturale”. Inoltre ha raccontato che l’incontro con un medico, che ha poi ...

mattiafeltri : #Buongiorno n.637 - 'Gli uomini deboli' ovvero gli italiani che certificano la loro noia per la democrazia - La Sta… - zazoomnews : LIVE Venezia-Olimpia Milano Serie A basket in DIRETTA: i Campioni d’Italia ricevono gli uomini di Messina al Talier… - rep_economia : La 'manager della felicità' in azienda: 'Da noi uomini e donne guadagnano lo stesso' -