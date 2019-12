‘Ndrangheta in Valle d’Aosta | gli investigatori | “Il senatore eletto e il deputato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Uno studio lungo 20 anni per infiltrare le istituzioni della Val d’Aosta. Non solo regionali o comunali. Ma anche – dalla piccola regione del Nord – quelle nazionali, per arrivare in Parlamento. Al Senato, in particolare: lì – è la convinzione dei carabinieri di Aosta – un parlamentare è stato riconfermato a Palazzo Madama grazie ai voti delle cosche locali. Una ricostruzione messa nera su bianco in 243 pagine di informativa che la Procura antimafia di Torino ha depositato agli atti del processo Geenna, nel quale sono imputate 19 persone, tre delle quali eletti a vario livello, scaturito dagli arresti dello scorso gennaio. Il sostegno alautonomista Albert Lanièce, esponente del partito regionale dell’Union Valdoitane – forza politica un tempo quasi monopolista in Val d’Aosta e ora parecchio in crisi – sarebbe avvenuto ...

