Natale | lo spumante italiano batte lo champagne | i consumatori più appassionati sono gli

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019) Se in Italia losi classifica tra gli acquisti irrinunciabili nello shopping delle feste natalizie, all’estero “nonmai state richieste così tante bollicine italiane che in quantità dominano nettamente nei brindisi globali davanti allofrancese, che però riesce ancora a spuntare prezzi superiori“: secondo un’analisi Coldiretti, fuori dai confini nazionali, ipiùgli inglesi. Per nulla scoraggiati dalla Brexit, gli inglesi, afferma Coldiretti,nel 2019 il primo mercato di sbocco dellecon le bottiglie esportate che fanno registrare un aumento del 7% nelle vendite. Al secondo posto si collocano gli Stati Uniti con un balzo dell’11% “pur in presenza di tensioni commerciali e timori collegati ai dazi“. In posizione più defilata sul podio si trova la Germania che ...

zazoomnews : Natale: record storico dello spumante nel mondo +9% - #Natale: #record #storico #dello - AgenziaOpinione : COLDIRETTI * NATALE: « RECORD STORICO SPUMANTE Made in Italy NEL MONDO (+9%), Nella classifica IL Prosecco, l’Asti… - BELUSHI69 : @ac_milan_world_ Che ormai Silvio e' tipo lo zio che vedi solo a Natale e che dopo mezzo bicchiere di spumante comi… -