Natale 2019 | Presepe Vivente al Borgo del Barco

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ila Modica. Dal 26 dicembre al. Tre le date per visitarlo in contrada Montesano.

juventusfc : Che festa oggi all'#AllianzStadium, per il Natale #JuventusYouth! ???????? ?? - Leon_Chiro : ???? Prossimo Evento : Anime Planet - 27 Dicembre 2019, Roma (IT) Volevo annunciare che sono appena tornato in Ital… - juventusfc : Che Natale allo #JuventusMuseum! Tutto quello che c'è da sapere per trascorrere Feste in bianconero! ????… -