Napoli | via Luca Giordano | lo spogliarello dell’ambulante abusivo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– “Anche in questa domenica prenatalizia al Vomero, uno dei quartieri del capoluogo partenopeo, nella centralissima via, con tutti gli esercizi commerciali aperti e con migliaia di persone in strada per il rituale shopping, ma con l’assenza di tutori dell’ordine, a partire da quelli addetti alla vigilanza urbana, è andato in onda l’ormai consueto quanto deprecabile show di un ambulante. Un episodio che si registra da mesi in diverse strade e a diverse ore del giorno, segnalato più volte senza che si siano mai assunti provvedimenti al riguardo e che crea non solo scompiglio ma anche paura tra gli astanti per i comportamenti dell’uomo che non lasciano presagire nulla di buono “. L’ennesima segnalazione su questa assurda vicenda arriva da Gennaro Capodanno, presidente del Comitato ...

