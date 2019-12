Napoli-Parma 1-2 | pagelle Per fortuna che c’è il nostro santo polacco

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) MERET. Ritornano i dolori del giovane Meret. Ostenta paratoni superbi su Gervinho, finanche assistito da San Palo, ma deve soccombere ben due volte. Prima su Kulucomesichiama e poi sullo stesso Gervinho. Si notano però un paio di disimpegni incerti, da batticuore – 6 I suoi dolori ritornano. E i nostri? Quando se ne andranno? Dai, Fabrizio, sono almeno due le occasioni in cui si fa trovare pronto. Bellissima in particolare la parata su Gervinho nel primo tempo. Che può fare se è costretto ad assistere allo scimunimento di Koulibaly? Per me Alex è stato uno dei migliori in campo – 7 DI LORENZO. E’ un maratoneta, Ilaria, ormai non so più come definirlo. E ancora una volta è tra i più coraggiosi ed efficaci, a offendere e difendere. All’11’ fa meraviglie nell’area scudocrociata ma il Riggiolaro apre la sua sagra degli sprechi, svirgolando la pelota servita da Di Lorenzo – 6,5 Va su e giù ...

