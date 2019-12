Leggi la notizia su ilmattino

(Di domenica 15 dicembre 2019) L'assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune diha dato un contributo allad'Arte del centro storico di«solo in termini di promozione, garantendo inoltre...

MaxsoMagazine : Per un errore burocratico i concerti della notte d'arte sono stati annullati. Dal Comune di Napoli non sono arrivat… - muoversintoscan : ??In #A11, per lavori, notte #18dicembre h22/6 chiuso l'allacciamento con la A1 Milano-Napoli, verso Roma. #viabiliTOS #viabiliFI - Notiziedi_it : Napoli, notte bianca annullata ma la De Majo si difende: «Colpa della Municipalità» -