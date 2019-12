Napoli – Niente riposo stamattina | tutti in campo a Castelvoturno

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 15 dicembre 2019), Gattuso non concedee fa scendere la squadra inancheIlnon può fermarsi, soprattutto dopo la sconfitta di questa sera in casa contro il Parma. Un 1-2 che fa male all’animo degli azzurri ma soprattutto ad una classifica che ora non piange, si dispera. Per questo, come si legge dalle pagine de Il Mattino, la squadra non si fermerà, già con la testa a cosa risolvere e al Sassuolo. Si giocherà tra una settimana ma il mister non vuole perdere tempo e non concede. La domenica degli azzurri sarà particolare: ci sarà da pensare agli errori fatti, ma lo si potrà fare in, a Castel volturno, dove la squadra si ritroverà già domattina. C’è da recuperare in classifica ma soprattutto da recuperare nella testa, dopo i pochi giorni avuti a disposizione dal nuovo staff per lavorare prima del match con il Parma. PER LEGGERE TUTTE ...

