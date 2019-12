Napoli | la rabbia dopo la sconfitta | ne fanno le spese gli spogliatoi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto²e sconforto alaper 2-1 subita in casa contro il Parma. Esordio da incubo per Rino Gattuso sulla panchina degli azzurri. Passano i ducali al San Paolo con un gol in extremis di Gervinho ma Insigne e co. dimostrano ancora una volta grandissimi limiti nell’organizzazione di gioco. Nel post gara alcuni tesserati delavrebbero danneggiato il muro di compensato nel sottopasso dello Stadio San Paolo. La foto è circolata sui social, alcuni membri della squadra partenopea avrebbero sfogato in questo modo laper lamaturata al 93′ contro il Parma. L'articolo, lala: nelegliproviene da Anteprima24.it.

