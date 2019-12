Napoli | in 24 ore 2 650 permessi di soggiorno

Gazzetta : Questo Napoli aveva bisogno più di uno psichiatra che di un allenatore : Un esordio impietoso per il Napoli di Gattuso, come lui stesso lo ha definito nel postpartita. Il Napoli scende in campo spaventato, pieno d’ansia da prestazione e si lascia travolgere dal Parma che invece fa la sua partita, ordinata. Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport racconta infatti di una squadra allo sbando che avrebbe più bisogno di uno psichiatra che di un nuovo allenatore L’angoscia assale i giocatori di casa, grigi come ...

Le pagelle – Napoli - cambia il direttore d’orchestra - ma la musica è la stessa. Anche il Parma festeggia al San Paolo! : Napoli – Parma 1-2. Ancora una delusione per i tifosi azzurri nonostante l’avvicendamento sulla panchina tra Ancelotti e Gattuso Esordio non fortunato di Gattuso sulla panchina del Napoli. La squadra azzurra, nei primi minuti del match contro il Parma, è totalmente assente, confusa ed incapace di imbastire una qualsivoglia manovra di gioco. Un gol preso in contropiede dopo due minuti, manda alla deriva la squadra azzurra che, ...

TOP & FLOP - Napoli Parma il migliore ed il peggiore in campo : Il Napoli non riesce più a vincere nonostante il cambio dell’allenatore. Napoli Parma 1-2. Sconfitta al San Paolo per il Napoli targato Gattuso, il Parma sornione in contropiede conquista i tre punti con reti nel primo tempo di Kulusevski e nella ripresa al 94° di Gervinho. Il gol del temporaneo pareggio partenopeo di Milik al 64°. Partiamo dall’inizio: con lo stadio dichiarato agibile nonostante i danni subìti per il ...

Infortunio Koulibaly - il difensore esce durante Napoli-Parma : le condizioni : Infortunio Koulibaly, il senegalese esce nel corso di Napoli-Parma venendo sostituto da Luperto. Brutte notizie all’esordio per Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli che vede uscire subito, al 5′, dal campo Kalidou Koulibaly per Infortunio. Il senegalese è stato sostituito da Sebastiano Luperto. Tutto è accaduto in occasione del gol del vantaggio del Parma con […] L'articolo Infortunio Koulibaly, il difensore esce durante ...

Parma - Darmian : «Bravi a limitare il Napoli. Sul rigore…» : Matteo Darmian ha parlato a fine primo tempo di Napoli-Parma: le parole del terzino gialloblù a Sky Sport Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il primo tempo di Napoli-Parma che ha visto i gialloblù prevalere grazie al gol in apertura di Kulusevski. Le sue parole. «Io ero un po’ fuori, non ho visto bene cos’è successo sul rigore ma credo che l’arbitro abbia preso la decisione per lui migliore dopo aver ...

#CuorediNapoli - a Montesanto l’anteprima dell’installazione artistica : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Anteprima #CuorediNapoli, questo pomeriggio, nella stazione Eav di Montesanto, nel cuore del centro storico napoletano. L’appuntamento è alle ore 17, dove si inaugurerà il progetto artistico realizzato dal corso di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, che nella prossima primavera vedrà, proprio nel quartiere Montesanto, l’installazione artistica. Come avvenne già per ...

Napoli - resta paralizzato e poi muore dopo un intervento chirurgico : chiesto processo per i medici : Presunto caso di malasanità a Napoli. Nel 2017 un uomo di 73 anni si sottopose a un intervento chirurgico all'ospedale dei Colli - Monaldi. dopo l'operazione il paziente rimase paralizzato e nel giro di un mese e mezzo morì. La procura contesta a tre medici che lo operarono le accuse di lesioni colpose in concorso.Continua a leggere

L’ambasciatore della Bielorussia incontra i vertici della Camera di Commercio di Napoli : Una joint venture importante quella tra l’Italia e la Bielorussia anche in funzione dell’internazionalizzazione e delle grandi potenzialitá espresse dalla Campania e dai suoi prodotti. Questo il senso dell’incontro presso la Camera di Commercio di Napoli tra L’ambasciatore bielorusso in Italia Aleksandr Guryanov ed i vertici dell’ ente Camerale partenopeo. La Bielorussia di oggi è un Paese che desidera sviluppare un dialogo costruttivo con ...

Maltempo - Napoli in ginocchio : crollano alberi - terrore allo stadio : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli è in ginocchio. Colpita duramente dall’ondata di Maltempo che l’ha investita nel pomeriggio di oggi. Strade allagate, onde che si riversano in strada, pioggia intensa, vento forte e mancanza di corrente elettrica. E’ questa la situazione in cui si trova la città partenopea. Il forte vento, ha inoltre divelto la guaina di protezione del tetto dello spogliatoi dello stadio Landieri del Rione Scampia. ...

La rosa del Napoli perde valore : si salva solo Meret - che vale il 33% in più rispetto all’anno scorso : Alex Meret vale 40 milioni di euro. Ed è l’unico giocatore del Napoli, con Luperto (che però vale 5 milioni) ad aver aumentato il proprio valore di mercato rispetto allo scorso anno, secondo i dati di Transfermarkt. Il portiere azzurro vale il 33% in più rispetto a dicembre 2018. In un panorama complessivo della Serie A in cui Dybala e Lautaro Martinez rappresentano il picco di mercato, la valutazione del Napoli risente della crisi in ...

Napoli - una foto per te : nel Monnalisa Store i bambini protagonisti : Grande successo per “Una foto per te”: l’esclusivo Monnalisa Christmas Event for children svoltosi il 12 dicembre a partire dalle 16,30 presso l’elegante Monnalisa Store di Napoli, in piazza dei Martiri. Brand ufficiale degli outfit dei piccoli partecipanti della 62 edizione dello “Zecchino d’Oro”, conclusosi il 7 dicembre con la conduzione di Antonella Clerici e di Carlo Conti, direttore artistico della kermesse, Monnalisa ha offerto nel suo ...

Sky – Napoli - gestione Gattuso : duri allenamenti da due ore - la reazione del gruppo : Napoli, prime 48 ore gestione Gattuso. allenamenti da due ore, non si vedevano da tempo Il giornalista Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’edizione pomeridiana di Sky Sport riguardo le prime 48 ore della gestione Gattuso. Queste le sue parole: “Gattuso non è solo un uomo carismatico e di personalità, ha trovato i modi e le parole per essere schietto con la squadra e ...

Sky : Napoli-Parma - Mertens in panchina. Dubbio tra Milik e LLorente : Secondo quanto riporta Sky, per la prima partita ufficiale da affrontare con il suo Napoli Rino Gattuso non ha ancora scelto il centravanti. Si possono però ipotizzare alcune cose del suo primo undici titolare. In difesa, dovrebbero esserci Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly. A sinistra è in corso un ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui. Al momento è in vantaggio l’albanese, come riportato questa mattina da alcuni giornali. Nel centrocampo a ...