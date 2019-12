Namtan il meticcio (Di domenica 15 dicembre 2019) Quando Namtan fù visto per la prima volta, era in difficoltà e con poche speranze di sopravvivenza. A causa di un incidente il suo muso era in pessime condizioni e non riuscendo a mangiare, stava morendo di fame. Una signora che stava passando con un bambino, avvisata da quest’ultimo, si accorse che c’era qualcosa che piangeva, era come se si sentisse un lamento, si avvicinarono per vedere cosa era ed incredibilmente si accorsero che era un cagnolino il cui muso era messo male! Allora la madre si ricordò che li vicino c’era un gruppo di salvataggio,che normalmente salvava gli elefanti. La “Save Elephant Foundation” in Thailandia è un’associazione nota per aver salvato molti elefanti dai cacciatori di quelle zone, in particolare i poveri elefanti che rimanevano feriti dai colpi da arma da fuoco o dalle trappole che venivano messe da quest ultimi, ...

Leggi la notizia su bigodino

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Namtan meticcio