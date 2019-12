Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Da oggi, turisti, visitatori di Luci d’Artista e cittadini hanno un’occasione in più per visitare il“San Matteo” ache si arricchisce di duesale. Un percorso dedicato al Settecento che sottrae tele ed, tra le quali anche dipinti di Angelo Solimena ed una statua lignea di San Martino, per anni nascosti ed abbandonati nei depositi delper riportarli alla luce, alla fruibilità dei visitatori arricchendo la proposta delpiù importante del comune capoluogo. “Questoè un Tesoro importante per la città e per tutti i salernitani” ha infatti ricordato il vescovo Bellandi all’inaugurazione delle sale, annunciando che presto saranno aperti anche altri locali. Lesono state presentate dalla dottoressa Valentina Lotoro, dottore di ricerca in Storia dell’arte dell’Università degli ...

anteprima24 : ** Museo Diocesano di ##Salerno, ecco le nuove #Opere esposte ** - GazzettadellaSp : La Vergine con tre mani esposta al Museo diocesano - ObiettivoN : Fino al 26 dicembre al Museo Diocesano di Salerno la mostra Pinocchio: diritti di un bambino, rovesci di un buratti… -