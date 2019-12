Moreno Merlo attacca di nuovo Paola Caruso e mostra le foto delle ferite

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Continua la nuova epopea con protagonista la showgirl. Da circa un mese lei e l’ex fidanzatodibattono con pesantissimi botta e risposta nei salotti di Barbara d’Urso, Domenica Live e Live Non è la d’Urso. Questa voltala versione diin merito alla questione dei maltrattamenti e degli acquisti fatti dallaper lui e per la madre di lui.ledell’ospedale “Ognuno di noi può fare qualsiasi tipo di denuncia affrontandone le conseguenze”, esordisce cosìdopo aver fatto il rewatchaccuse dell’ex. “Si parla di fantasia” afferma arcigno e poi continua: “Se la signoraviene qua e dopo tre settimane si ricorda di aver avuto l’occhio nero e poi le chiedi spiegazioni e lei non le sa dare…”fare alla d’Urso leche si è scattato il 29 ottobre scorso ...

