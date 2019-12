Monza | Galliani | «Sento Ibrahimovic tutte le notti | gli ho offerto un contratto»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019), le parole di Adrianosu quello che sarà il futuro die sui contatti avuti con lo svedese Non smette di far parlare di se Zlatannon fosse perché se non ci pensa lui sono gli altri a tirarlo in ballo. Questa volta è stato l’ex ds del Milan, ora al, Adrianoche conosce benissimo lo svedese. Ecco le sue parole riportate da Il Corriere della Sera sul futuro dell’ex rossonero. «Dopo che il presidente Berlusconi mi ha dato mandato, ho avanzato la proposta a Mino Raiola. L’agente dimi ha suggerito di parlarne direttamente con Zlatan, che per incisole. Gli ho proposto undi due anni e mezzo. “Vieni da noi, stai sei mesi in Lega Pro. Poi l’anno prossimo saliamo in B e fra due stagioni siamo in A”». Leggi su Calcionews24.com

