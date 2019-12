Monopoli , terribile impatto tra auto e moto, perde la vita il centauro Giuseppe Garganese (Di domenica 15 dicembre 2019) Uno scontro terribile è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi di Monopoli. Lo scontro frontale si è verificato tra una moto, una Suzuki e un’auto, un’Alfa Romeno 147. L’incidente è avvenuto in via Lagaravinese in periferia di Monopoli in direzione Conversano. Il motociclista, Giuseppe Garganese di 51 anni, è finito con la sua moto sotto l’auto. I soccorsi sono arrivati dopo qualche minuto e le condizioni del centauro sono apparse subito gravissime. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “San Giacomo” dove poco dopo è deceduto.

Leggi la notizia su baritalianews

