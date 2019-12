Monia Del Pero | uccisa 30 anni fa dal fidanzato a Manerbio | la madre chiede risarcimento

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019) "Mia figlia è statatrent'fa, il suo assassino non ha mai risarcito". È la denuncia delladiDela 19, nel Bresciano, il 13 dicembre 1989. Ad ammazzarla era stato l'ex, che aveva poi nascosto il corpo in un sacco e lo aveva gettato in un burrone. L'uomo non ha mai pagato ildovuto, così ora la famiglia della vittima si rivolge allo Stato: "Nel nostro ordinamento ci sono normative che prevedono che nel caso in cui chi ha procurato il danno non risarcisca sia lo Stato a farlo. Perché non avviene con i femminicidi?".

