Mondiale per Club 2019 | definite le semifinali della manifestazione

(Di domenica 15 dicembre 2019) Si sono consumati i turni eliminatori delper: ecco quali saranno le duedel torneo La giornata di ieri è stata decisiva per definire il quadro delper: il 18 dicembre, infatti, entreranno in scena il Liverpool ed il Flamengo, vincitoriChampions League eCopa Libertadores. In semifinale troveranno l’Al Hilal e il Monterrey. L’Al Hilal ha sconfitto l’Esperance per 1-0 ed incontrerà il Flamengo di Gabigol; i canadesi del Monterrey sono reduci dalla vittoria per 3-2 sull’Al Saad ed affronteranno la squadra di Klopp. Leggi su Calcionews24.com

