Mondiale Endurance - Doppietta Toyota alla 8 ore del Bahrain

(Di domenica 15 dicembre 2019)dellaGazoo Racing8 ore del. Lequipaggio #7 formato da Mike Conway, José Marìa Lopez e Kamui Kobayashi è riuscito a conquistare la seconda vittoria stagionale. Seconda posizione per la vettura #8 guidata da Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Kazuki Nakajima. Sul podio, dopo una bella rimonta, la Rebellion Racing del trio Senna, Menezes, Nato.Partenza decisiva. Le prime fasi della gara sono state decisive: Robertson, al volante della Ginetta del Team LNT, ha tentato di superare la Rebellion del poleman Senna, ma si è intraversato e ha travolto la vettura del brasiliano, dando così via libera alledi dettare il passo. I piloti della Rebellion non si sono dati per vinti e hanno costruito una rimonta degna di nota, frenata da una lunga sosta per sistemare un guastotrasmissione: ampiamente meritato il loro piazzamento a podio.In LMP2 vittoria di ...

