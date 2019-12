Mister Della Marra non cerca alibi | “Loro superiori | noi abbiamo altri obiettivi”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoMassima onestà e merito ai vincitori. La sportività diFabioè proverbiale ed anche in questa occasione il tecnicoSavignanese non ci gira troppo intorno: “Vittoria meritata quella del Vitulano,provato a rendergli la vita difficile ma non ci siamo riusciti. Contavo cinque assenze, ma sarebbe cambiato poco. Forseconfuso i nostri obiettivi, siamo una squadra che può ben figurare, ma nonnel mirino il primato. Glispianato la strada verso la vittoria con un grossolano errore sul primo gol, poifatto fatica a reagire. E’ mancato l’aspetto caratteriale, ci lavoreremo nei prossimi giorni”. Dopo Chiariotti, il mercato potrebbe riservare qualche altra sorpresa? “Siamo sempre vigili, con Emanuele inseriamo un tassello importante ma il ragazzo non è ancora in condizione e ha ...

