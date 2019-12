Miss Mondo 2019 | vince la giamaicana Toni-Ann Singh

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 15 dicembre 2019) Si chiama-Ann, ha 23 anni, ed stata incoronata come la ragazza più bella del pianeta. È lei la stupenda vincitrice di. L’evento si è tenuta a Londra. Questa è la quarta volta che una donnadiventa. In passato era già successo nel 1963, 1976 e 1993. Inoltre, è la prima volta che tutte le più importanti competizioni di bellezza (Usa,Teen Usa,America,Universo e) incoronano una donna di colore come vincitrice. Dopo di lei, sul podio, si sono classificate per la coronaFrancia eIndia.ha ricevuto il premio dalla vincitrice dello scorso anno, la messicana Vanessa Ponce de Leon.Psicologa, 23 anni,-Ann, già vincitrice diGiamaica, è stata incoronata a Londra. Poco dopo aver ricevuto il riconoscimento, la 23enne, laureata alla Florida State ...

