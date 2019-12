Miss Mondo 2019 è la giamaicana Toni-Ann Singh

Miss Mondo 2019 è Miss Giamaica Toni-Ann Singh : “Alle ragazze dico - credete in voi stesse” : La Giamaicana Toni-Ann Singh è stata incoronata Miss Mondo durante la manifestazione che si è tenuta sabato sera a Londra. La nuova Miss ha subito espresso la volontà di usare il proprio titolo per contribuire a un "cambiamento sostenibile" per ciò che riguarda la condizione di donne e bambini.Continua a leggere

Miss Mondo 2019 - chi è la giamaicana Toni-Ann Singh : Toni-Ann Singh, chi è la giamaicana incoronata Miss Mondo 2019 La nuova Miss Mondo è la giamaicana Toni-Ann Singh. 23 anni, psicologa di professione, è stata incoronata a Londra. Già Miss Giamaica, la ragazza, che si è laureata alla Florida State University, ha twittato: “A quella bambina di St. Thomas, in Giamaica e a tutte le ragazze di tutto il Mondo dico: per favore, credi in te stessa. Sappi che sei degna e capace di realizzare i tuoi ...

Buccino - Miss Universe Italy : “E’ stato un onore portare alto il nome dell’Italia nel mondo”. : Tempo di lettura: 1 minutoBuccino (Sa) – “È stato un onore portare il nome dell’Italia sul petto e aver ricevuto supporto da tutti voi”. È emozionata la modella di Buccino, Sofia Marilù Trimarco, concorrente di Miss Universe 2019 dove ha partecipato alla gara mondiale ad Atlanta che ha visto la vittoria della modella sudafricana, Zozibini Tunzi. Studentessa universitaria, nei mesi scorsi la giovane 20enne residente a ...

L’ESA comMissiona la prima rimozione dei detriti spaziali al mondo : A seguito di un processo di selezione, il consorzio, guidato dalla start-up svizzera ClearSpace – una società spin-off fondata da un gruppo di ricercatori esperti di detriti spaziali con sede presso l’istituto di ricerca Ecole polytechnique fédérale di Losanna sarà invitato a sottoporre la proposta finale prima di cominciare il progetto il prossimo mese di marzo. “Questo è il momento giusto per questo tipo di missione”, dichiara Luc ...

Cambiamento climatico - viaggio nei Paesi del mondo che pagano il conto : “Politici - le eMissioni sono tra le cause delle migrazioni” : “Queste persone non sanno neanche cosa sia il Cambiamento climatico. Vedono le terre inaridirsi, e per sopravvivere si spostano. Spesso internamente, oppure con i famosi viaggi della morte sui barconi”. Mattia Dell’Era ha 41 anni e come lavoro fa il responsabile comunicazione digitale della Fondazione L’Albero della Vita, che da vent’anni si occupa di protezione dell’infanzia in Italia e nel mondo. È proprio con L’Albero della Vita che Mattia, ...

Clima - Parlamento Ue : “Esiste un’emergenza ambientale in tutto il mondo. ComMissione preveda a bilancio fondi per combatterla” : “Un’emergenza ambientale in Europa e nel mondo”. Così è scritto nella risoluzione approvata dal Parlamento europeo e con la quale si chiede alla Commissione di garantire che tutte le proposte legislative e di bilancio pertinenti siano in linea con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, come previsto dall’Accordo di Parigi. Una richiesta che arriva a ...

Genova - mondo del sociale contro assessore : 1500 firme per le diMissioni. “Comune più attento al decoro urbano che alle persone” : Domani, martedì 24 novembre, il mondo del sociale genovese si ferma e, dopo settimane di agitazione, si ritrova in presidio sotto al Comune. Cgil, Cisl e Uil chiedono assunzioni e investimenti per garantire ai cittadini servizi sociali adeguati: “La situazione è drammatica, servono con urgenza assistenti sociali, educatori, psicologi e amministrativi, interventi concreti sull’organizzazione del lavoro e sulla sicurezza degli operatori”. Una ...

Il mondo ha raggiunto un nuovo record di eMissioni di gas serra : (foto: Getty Images) C’è un nuovo record negativo per le concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica e altri gas a effetto serra, che riguarda l’ultimo anno di misurazioni, il 2018. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite (Wmo), lo scorso anno la concentrazione di Co2 – che rappresenta il principale gas a effetto serra derivante da attività umane – ha raggiunto le 407,8 parti per milione (ppm), ...

A Londra le finaliste della 69esima edizione di Miss Mondo : Le finaliste di Miss Mondo posano davanti al Tower Bridge di Londra, dove sono arrivate per contendersi il titolo di più bella del Pianeta. Sono 130, ognuna rappresentante di un paese e si sfideranno nella 69esima edizione che si terrà proprio nella City il 14 dicembre. Le Miss parteciperanno a diversi eventi ed iniziative nei prossimi giorni e si cimenteranno in varie discipline in cui saranno giudicate non solo per la loro bellezza; da 130 ...