Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di domenica 15 dicembre 2019) Domenica senzasullaa causa dellodei trasporti indetto dalla sigla sindacale Orsa (clicca qui per l’articolo). Agli inevitabili disagi per i viaggiatori che hanno scelto Trenord per gli spostamenti a dieci giorni dal Natale si aggiunge lalocomotiva a vapore che oggi viaggia sui binariBrianza attraversando Cusano, Cormano, Paderno Dugnano, Varedo. Infatti come da tradizione il Circolo Ricreativo Aziendale di Fnm ha organizzato iperre idi Natale ai figli deidi Trenord. su Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Milano-Asso, sciopero dei treni e la magia della strenna che porta i regali ai dipendenti Trenord -… - INGENIOnews : RT @DFormazione: #SmartCity: in Italia #Milano in testa alla classifica. Un abisso tra Nord e Sud Rapporto ICity Rank di Gruppo Digital360… - krishnadeltoso : RT @DFormazione: #SmartCity: in Italia #Milano in testa alla classifica. Un abisso tra Nord e Sud Rapporto ICity Rank di Gruppo Digital360… -