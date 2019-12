Milan | ti ricordi Vangioni? Che “golazo” al Mondiale per club! VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019), l’ex rossonero Leonelieri si è reso protagonista di un bellissimo gol con la maglia del Monterrey Leonel. Forse non tutti li ricordano ma l’argentino ha indossato la maglia del, per un solo anno fatto di alti e bassi. Fu poi venduto nell’estate del 2017 e ora si è reso protagonista alper Club. L’ex rossonero infatti gioca nel Monterrey e ieri nella gara contro il Sadd ha siglato una rete decisiva per il 3-2 della squadra. Un gol bellissimo da trenta metri che ha permesso alla sua squadra di passare alla fase successiva della competizione. Leggi su Calcionews24.com

