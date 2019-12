Milan-Sassuolo in tv oggi 15 dicembre | orario d’inizio | canale | streaming | probabili

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019): una grande occasione per entrambe le squadre. Si torna in campo per la 16esima giornata di Serie A 2019-2020 e le due rivali cercheranno i tre punti per confermare il loro buon momento di forma. Questo pomeriggio, alle ore 15.00 allo stadio di San Siro,saranno in campo per un match che si annuncia interessante. I rossoneri, infatti, giungono da due successi consecutivi in Emilia, contro Parma e Bologna, e proveranno a proseguire in questa scia affrontando ilche, a sua volta, è reduce da due pareggi per 2-2 in casa della Juventus ed al Mapei Stadium contro il lanciatissimo Cagliari. La squadra di mister Pioli vuole il terzo successo di fila per tornare ad avvicinarsi alla zona Europa League, mentre i neroverdi proveranno l’impresa alla Scala del calcio. Le formazioni dovrebbero vedere poche novità. I padroni di casa confermano il 4-3-3 ...

1?Inter 38 2?Juventus 36 3?Lazio 33 4?Cagliari 29 5?Roma 29 6?Atalanta 28 7?Parma 24 8?Napoli 21 9?Torino 20 ??Milan…