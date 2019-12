Migranti | ad Agrigento convocate quattro mamme in cerca dei figli dispersi Una questione

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019)donne e centinaia di altre storie analoghe. Storie di migrazione, morte, viaggi della speranza finiti in fondo al mare. Sono le madri digiovani uomini tunisini, morti nel naufragio del 7 ottobre scorso. Centoquarantanove naufraghi, 19 morti annegati e ripescati a due passi dalle spiagge di Lampedusa. Altri, non si sa quanti,. Quelledonne sono state invitate dal procuratore aggiunto diSalvatore Vella lunedì 16, per riconoscere i loroe poi perché dovranno raccontare la loro vicenda di madri di desaparecidos. Vite senza diritti e finite in fondo al mare. Loro sono le madri diragazzi morti in quel naufragio. Il più giovane aveva 18 anni, il più vecchio 32. Due morti e riconosciuti, due. La loro identità ricostruita grazie a esami del Dna. Due di quelle madri torneranno nel loro Paese senza neanche un corpo da mettere in ...

