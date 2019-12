Michael Bay | I 5 migliori film del regista

Alfa Romeo - La Giulia verde fluo del nuovo film di Michael Bay - FOTO GALLERY : Gli americani direbbero "don't try this at home", non fatelo a casa. E questo vale, a maggior ragione, se la "casa" non è la loro. Ma quando cè di mezzo un acclamato regista come Michael Bay, nulla può considerarsi ordinario. Dalle prime due pellicole di Bad Boys alla saga dei Transformers, con automobili e location mai banali, l'ultima fatica del cineasta, 6 Underground, promette di non essere da meno: un film esagerato, ...