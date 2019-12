Meteo | previste temperature miti sull’Italia | inverno ancora lontano

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nonostante sia ormai dicembre inoltrato l’continua a farsi desiderare e a latitare dalle previsioniper la prossima settimana, che annunciano anzi l’arrivo disull’Italia e sull’Europa in generale. A provocare questo insolito innalzamento della colonnina di mercurio sarà tra gli altri anche l’anticiclone africano, che smuoverà masse di aria calda su tutto il continente fino alle porte della Russia conle quali in alcuni casi raggiungeranno anche i 20 gradi centigradi.sull’Italia Oltre all’anticiclone africano, le responsabili dell’innalzamento dellesaranno le cosiddette correnti a getto, che colpiranno in modo particolare l’Atlantico orientale, la penisola iberica, il Mediterraneo occidentale e il nord Africa. Saranno infatti queste perturbazioni di aria ...

NewSicilia : +++ PREVISIONI METEO +++ Ecco le condizioni meteorologiche previste per l'inizio della settimana in Sicilia… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - MALTEMPO - tutte le PIOGGE previste fino a mercoledi 18 dicembre: attenzione al nord… - GeliavElia : RT @baritoday: Raffiche di vento forte previste su tutta la provincia: scatta l'allerta meteo arancione -