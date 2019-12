Mercato Lazio | sfuma un obiettivo | Pavlovic vicino al Monaco

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Lain estate aveva provato ad assicurarsi il difensore classe 2001 del Partizan Belgrado,: ora èalLapotrebbe vedere unconcretore già a dicembre. Ovviamente si parla di, perchè in campionato la squadra di Inzaghi è in grande forma. Come riportato da L’Equipe, Strahinjaa fimare con il: 10 i milioni di euro al Partizan Belgrado., in estate, era stato vicinissimo ai biancocelesti: il serbo non superò le visite mediche di rito. Leggi su Calcionews24.com

