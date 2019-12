Mercato Juventus | da Chiesa ad Haaland | pronto il piano di Paratici

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di domenica 15 dicembre 2019)– Il calcionon si ferma mai. Fabiocontinua a lavorare per rendere grande il futuro della. Dopo De Ligt e Ronaldo, i bianconeri non vogliono fermarsi, puntando a tanti colpi da 90 ma anche a giovani promettenti. Puntare su giovani talenti, dando uno sguardo al futuro. Sembra essere questo l’obiettivo dellain vista delle prossime sessioni di. Tanti i nomi sul taccuino della società bianconera estarebbe già studiando una strategia per concludere determinate trattative., i possibili colpi diIl nome più importante è senza alcun dubbio quello di Federico. Il figlio d’arte sembra essere a un passo dall’addio alla Fiorentina, con cui i rapporti appaiono oramai deteriorati. Ma occhio perché in casa viola c’è anche quel Gaetano Castrovilli che tanto piace alla. Un doppio colpo ...

forumJuventus : Asse di mercato Juventus-PSG: rispunta lo scambio Emre Can-Paredes ?? - romeoagresti : #Juventus: primi contatti per trovare una collocazione a #Pjaca in vista del mercato invernale ?????? ?? - StoriaAmore79 : FABIO PARATICI LO SVELA IN DIRETTA: 'Si e' vero, voglio portare al piu' presto possibile questo giocatore alla Juve… -