Mercato Fiorentina | asse con la Roma Ritorno di Kalinic e non solo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019), i viola vorrebbero aprire un’con la. Sul piatto ildie l’acquisto di Florenzi Labussa in casa. Per rinforzarsi suli viola vorrebbero attivare un’con i giallorossi per portare in Toscana due profili. Il primo sarebbe un, ovvero quello di. Il secondo, sottolinea l’edizione odierna de La Nazione, è Alessandro Florenzi. Per l’attaccante i toscani vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, per il terzino un prestito con obbligo. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : L'Inter su Chiesa: nuovo duello di mercato con la Juve: La Fiorentina tratta il rinnovo. Paratici è sempre in aggua… - romanistaxsempr : Mercato Roma, la Fiorentina punta Florenzi e Kalinic La prossima settimana sarà il momento giusto per parlarne. Ven… - LAROMA24 : Calciomercato Roma, Fiorentina forti su Kalinic e Florenzi: per il terzino c'è la possibilità del trasferimento a t… -