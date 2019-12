Mercato | Donnarumma alla Juventus | lo svela la Gazzetta dello Sport

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di domenica 15 dicembre 2019)– Arrivano novità importanti sul fronte calcio. La società piemontese è a lavoro per assicurarsi uno dei migliori portieri del panorama calcistico internazionale. Il gioiello di casa Milan potrebbe vestire la maglia bianconera; are la novità è il principale quotidianoivo nazionale., l’affare è possibile Secondo quanto riferito dal principale quotidianoivo nazionale, laavrebbe intenzione di assicurarsi le prestazioni di “Gigio”. L’assistito di Mino Raiola, prenderebbe così l’eredità di Gianluigi Buffon e dell’infortunato Wojciech Szczęsny, che rimarrebbe comunque a disposizione della squadra. LEGGI ANCHE:, da Chiesa ad Haaland: pronto il piano di Paratici Lasembra quindi esser tornatacarica per Gigioconfermando ...

giodiodato : Milan post mercato di Gennaio : Aspettative Donnarumma conti demiral romagnoli theo paquetà bennacer bonaventura e… - salernonotizie : Mercato: quattro squadre di B inseguono Donnarumma - _maudi_ : Volete regalare, regalarvi o farvi regalare un mio quadro? Potete acquistarlo on line o andando a visitare la Most… -