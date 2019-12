Mercati sporchi | Anva accusa Salerno Pulita

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Mancata ripulitura delle aree mercatali: l’Anca mette le mani avanti e, prima di cadere dell’inevitabile vortice delle polemiche di lunedì mattina, attraverso il presidente provinciale Ciro Pietrofesa, afferma: “Anche oggi, dopo lo svolgimento del mercato domenicale concordato a marzo, e presente nell’ordinanza degli orari pubblicata sul sito del Comune di, ci ritroviamo per la terza domenica consecutiva con il piazzale del mercato non ripulito. Gli operatori ambulanti hanno raccolto la carta e cartone e differenziato la plastica. Purtroppo chi deve fare la raccolta ancora una volta non è intervenuto, eppure questa situazione è stata rappresentata ai dirigenti dellache devono provvedere al recupero dei rifiuti. Così non è stato, abbiamo un mercato ricoperto di rifiuti poiché le auto parcheggiano e ...

