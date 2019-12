Meghan Markle è di nuovo incinta? Il figlio nascerà in America

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Carlo Lanna Una seconda gravidanza dipotrebbe essere annunciata già a febbraio del 2020, ma secondo gli esperti, la duchessa vorrebbe partorire inContinuano a susseguirsi rumor e pettegolezzi su una seconda gravidanza di. Sia la duchessa di Sussex che il principe Harry hanno da sempre sbandierato le loro intenzioni di allargare quanto prima la famiglia. Regalare un fratello o una sorella al piccolo Archie sembra quasi una priorità. Ovviamente anche se non c’è stato nessun annuncio ufficiale, gli esperti di corte e gli scommettitori, affermano chepotrebbe annunciare qualcosa di veramente importante nel febbraio del 2020. Ma non è finita qui. Secondo diversi tabloid, pare che laabbia espresso il desiderio di far nascere il suo secondogenito in, quindi fuori dall’Inghilterra e soprattutto fuori dalle regole di ...

