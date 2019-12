Meghan Markle di nuovo incinta? Rumors sulla presunta gravidanza

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 15 dicembre 2019) Pettegolezzisecondadicontinuano ad invadere molti tabloit. La duchessa di Sussex insieme al principe Harry, non hanno mai nascosto la volontà di dare ad Archie un fratellino o una sorellina. Ma per quanto idilliaco sia il desiderio dei coniugi duchi, l’ipotesi notizia non risulta così potente in quanto è ormai nota a tutti la tensione che vive Buckingham Palace. Scandali familiari e attriti fra i fratelli William ed Harry hanno indotto una profonda crepa, preoccupante soprattutto per la Regina Elisabetta II. Non c’è stato ancora nessun annuncio; ma gli esperti della corte sono convinti che la duchessa di Sussex potrebbe annunciare qualcosa di importante nel prossimo Febbraio 2020. Nascerà in America Non sono poche le voci che confermano uno dei desideri espressi da. Pare che la duchessa in vista ad una ipotetica seconda ...

