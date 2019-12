Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Non è stato sicuramente facile l’esordio di Gattuso sulla panchina del. Il tecnico calabrese porta a casa non solo la sconfitta contro il Parma, ma anche una situazione difficile da gestire nel reparto difensivo. L’infortunio di, secondo ilcostringerà il senegalese allo Stop fino alla sosta natalizia, sarà dunque assente per la prossima gara contro il Sassuolo “Il difensore senegalese salterà la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo edopo la sosta natalizia. Gattuso nella prossima partita dovrà fare a meno anche di Maksimovic che dovrà scontare il secondo turno di squalifica: al momento gli unici due centrali difensivi a disposizione sono Manolas e Luperto” L'articoloinilsta.

napolista : Mattino: #Koulibaly tornerà a gennaio, #Napoli in emergenza difesa - ilNapolista - gen_napoli : IL MATTINO - Napoli sconfitto e Koulibaly infortunato: ecco quando tornerà in campo il senegalese - franbellino : IL MATTINO - Napoli sconfitto e Koulibaly infortunato: ecco quando tornerà in campo il senegalese -… -