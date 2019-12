Mattia Santori | “Le Sardine puntano a un italiano su quattro”

Mattia Santori : "Non volevamo cantare Bella Ciao" : “Non avevamo previsto di cantare Bella Ciao,dovevamo cantare solo Come è profondo il mare di Lucio Dalla. La piazza ha voluto cantare Bella Ciao”. Così Mattia Santori a Mezz’ora in più, il programma di Lucia Annunziata su Rai 3.“Non credo nei sondaggi e per questo sono sceso in piazza. La gente ha bisogno di felicità e speranza. Se qualcuno vuole un selfie con me non lo nego a nessuno”, ...

La citazione bufala attribuita a Mattia Santori : «Salvini non ha diritto di ascolto» : Sui social network circola una falsa citazione attribuita a Mattia Santori, volto delle Sardine. Nell’immagine si vede il suo volto accanto a una scritta bianca su sfondo rosso: Matteo Salvini e tutto il Centrodestra non hanno alcun diritto d’ascolto. Le persone non devono ascoltare i loro comizi e infatti glielo impediremo (…). Noi dobbiamo essere ascoltati, non loro!Mattia Santori, leader delle “Sardine” a 8 e ½ su La7 La ...

Sardine a Roma in 35 mila - Mattia Santori e il programma : “I ministri non devono usare i social - chi è eletto faccia politica nelle sedi proprie e non stia sempre in campagna elettorale” : I numeri come sempre sono ballerini. La manifestazione delle Sardine in Piazza San Giovanni a Roma ha visto, secondo la questura della Capitale, la partecipazione di 35 mila persone. Un numero importante, anche se secondo alcuni giornali il numero delle persone presenti è nettamente superiore. A Roma le Sardine sono arrivate da ogni parte d’Italia. Soprattutto dal Nord ma anche da alcune città del sud come Taranto ad esempio. C’erano ...

I 6 punti programmatici delle Sardine : l’annuncio di Mattia Santori dal palco di San Giovanni a Roma : Dal palco di piazza San Giovanni a Roma, l’ideatore delle Sardine Mattia Santori ha annunciato i sei punti programmatici del movimento che si batte per i valori antifascisti e costituzionali. TPI ha seguito la manifestazione con una diretta live streaming direttamente da Piazza San Giovanni che trovate in questo articolo e sulla nostra pagina Facebook. I 6 punti programmatici delle Sardine 1. Chi è eletto faccia politica nelle ...

Sardine - Mattia Santori sfida Matteo Salvini : "Ci stiamo opponendo e sostituendo alla sua campagna elettorale" : Mattia Santori, il leader delle Sardine è in piazza San Giovanni a Roma. "Le Sardine ci saranno nel 2020? Crediamo che il prossimo decennio meriti più luce. Noi porteremo nuova luce. Abbiamo tante idee", dice a margine del nuovo raduno del movimento. "Mi sembra che ci sia una grande voglia di ritorn

Sardine - il leader Mattia Santori dopo oggi a Roma “ci sarà fase 2” - il premier Conte “Incontrarli? Se vogliono io sono a disposizione” : oggi a Roma si svolgerà a Piazza San Giovanni la manifestazione delle Sardine. sono attese più di 100 mila persone che sicuramente riempiranno la piazza. Mattia Santori, ieri è stato ospite a Propaganda Live dove ha voluto tirare le somme di quanto accaduto in un solo mese dal 14 novembre giorno in cui le Sardine manifestarono per la prima volta a Bologna. Il leader delle Sardine ha voluto dissipare qualsiasi dubbio sulla ...

"Casapound e Forza Nuova? Penso che non verranno". Intervista a Mattia Santori? : "L'obiettivo di radunare 100 mila persone è molto coraggioso ma nelle ultime settimane essere ambiziosi ha pagato". Arriveranno persone da tutta Italia, "questo è bellissimo" però, "sarà principalmente la piazza di Roma. C'è stato un invito, quindi, è Roma che perde o vince questa sfida". I militanti di Forza Nuova o di Casapound "Penso non verranno" ma in caso contrario "qualche decina di guastatori non riuscirà a rovinare la festa" poi "se ...

Sardine - rivolta interna contro Mattia Santori : "Piccolo Stalin - vuole decidere cosa non si può dire" : A meno di 2 mesi dalla nascita, è già guerra civile dentro le Sardine. Il Messaggero parla di "maretta" tra Mattia Santori e gli organizzatori della manifestazione romana di piazza San Giovanni, in programma sabato 14 dicembre. "Si comporta da piccolo Stalin - è l'accusa dei romani al 31enne bologne

Mattia Santori : “Si apre una nuova fase delle Sardine” : Alla vigilia della manifestazione romana delle Sardine, Mattia Santori è stato ospite della punta di venerdì 13 dicembre di Propaganda Live. Per l’occasione, il leader delle Sardine bolognesi ha spiegato le fasi del movimento, il futuro e la differenza tra le loro piazze e quelle di Salvini. Le parole di Mattia Santori Mattia Santori, alla vigilia della manifestazione di Piazza San Giovanni di sabato 14 dicembre, spiega, nel corso ...

Sardine a Roma - Mattia Santori : «Sarà una manifestazione in grande semplicità. Noi contro chi calpesta i valori di questo Paese» – Il video : «Nel classico stile delle Sardine, ci sarà una grande semplicità, un profilo basso. Nessun palco, nessun leader, nessun capo. Ci sarà solo una platea che ascolta e presenta istanze». A parlare è il megafono del movimento delle Sardine, Mattia Santori, a margine di una conferenza con circa sessanta giornalisti della stampa estera che si è svolta oggi, 13 dicembre, a Roma. L’incontro è avvenuto in previsione della giornata nazionale ...

L’audio di Mattia Santori : «Così è nata l’idea delle sardine» – Il video : A RaiNews24 Mattia Santori, portavoce delle sardine, movimento nato spontaneamente a Bologna, svela il «primissimo audio», quello da cui è nata la manifestazione che ha coinvolto (e sta coinvolgendo) migliaia di persone in tutta Italia. «Ma se invece di fare uno striscione, essendo questo un flashmob, lo chiamassimo “6000 sardine contro Salvini“?» si sente nell’audio diffuso dallo stesso Santori. Fonte video: ...

Mattia Santori : il leader delle sardine svela il primo audio : Il leader del movimento delle sardine, Mattia Santori, svela a RaiNews24 il primissimo audio inviato, da cui è nata la manifestazione che coinvolge migliaia di persone in tutta Italia. Le sardine sono nate spontaneamente a Bologna, città natale di Santori: da settimane riempono le piazze italiane per protestare contro Salvini. Il primo flash mob antipopulista fu realizzato in piazza Maggiore, il 14 Novembre 2019. Prima di far sentire il ...

"I guastatori non rovineranno la festa delle sardine a Roma". Intervista a Mattia Santori : "L'obiettivo di radunare 100 mila persone è molto coraggioso ma nelle ultime settimane essere ambiziosi ha pagato". Arriveranno persone da tutta Italia, "questo è bellissimo" però, "domani sarà principalmente la piazza di Roma. C'è stato un invito, quindi, è Roma che perde o vince questa sfida". I militanti di Forza Nuova o di Casapound "penso non verranno" ma in caso contrario "qualche decina di guastatori non riuscirà a rovinare la festa" poi ...

Mattia Santori leader delle Sardine a Imola - “La Lega di Salvini è il modo peggiore di fare politica - vogliamo un rappresentante non un capitano” : A Piazza Matteotti a Imola erano in 3 mila le Sardine che cantavano “Bella ciao2 e alzavano pesci luminosi in aria. Alla manifestazione è intervenuto Mattia Santori il creatore del movimento che ha chiesto esplicitamente di non astenersi dal voto del prossimo 26 gennaio in Emilia Romagna. Secondo il leader delle Sardine la Lega di Salvini è il modo peggiore di fare politica. Molti i cartelli esposti a Imola contro il leader della ...