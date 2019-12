Manovra | i conti non tornano | ‘buco’ da 700 milioni di euro

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 15 dicembre 2019) Le ultime novità sullain attesa del vertice. ‘Buco’ da 700dida colmare nelle prossime ore. E le discussioni non mancano. ROMA – Si sta per aprire una settimana fondamentale per il governo. Le ultime novità sullanon sono positive visto il ‘buco’ da 700diche la maggioranza giallo-rossa è chiamata a coprire nelle prossime ore. Le ultime variazioni, infatti, hanno portato ad alcuni cambiamenti con la Ragioneria di Stato che è chiamata bollinare i provvedimenti da inserire nella legge di bilancio e quelli da escludere. M5s e PD sono al lavoro per cercare di trovare le risorse che mancano. Ma le ore sono sempre meno e il rischio di uno scontro all’interno della maggioranza è molto alto. Attesa per il vertice di Governo Grande attesa, quindi, per il vertice di governo. Il premier Conte ha convocato ...

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Ancora #manovra, ancora caos. Giallorossi negano, ma hanno sbagliato i conti: superbuco… - SandraM_Tcon0 : RT @ImolaOggi: ?? I conti del professore di storia.... Manovra, mancano 700 milioni. Sprechi a raffica, Quirinale in fibrillazione. E Conte… - giatav : RT @ImolaOggi: ?? I conti del professore di storia.... Manovra, mancano 700 milioni. Sprechi a raffica, Quirinale in fibrillazione. E Conte… -