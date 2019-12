Maltempo Liguria | frana a Bavari | nel genovese | sette abitazioni evacuate

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019)in via Livello nel quartiere dia Genova. E’ in corso l’intervento dei vigili del fuoco: un’ampia porzione di terreno si è distaccata e incombe sul sottostante abitato. Laè collegata a quella precedentemente staccatasi a fine novembre, durante l’ondata di. In via precauzionale,e lo Sporting Club San Giorgio sono stati evacuati. Otto persone, fra cui due disabili, hanno trovato ospitalità da parenti.L'articolo, nelMeteo Web.

