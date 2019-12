Malattie rare | Alessia | «Vi racconto il mio fratello “speciale”»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 15 dicembre 2019) Emanuele ha 27 anni e ama ballare. È una passione che custodisce con forza anche se da alcuni anni seguire il ritmo della musica è diventato più difficile. All’età di 18 anni Emanuele ha scoperto di avere una malattia rara degenerativa: la malattia di Huntington, una patologia degenerativa che colpisce soprattutto il sistema nervoso. Proprio com’era accaduto a suo padre, scomparso due anni fa. Dal giorno della diagnosi per Emanuele e la sua famiglia è cambiato tutto. Quel tutto ce lo ha raccontato sua sorella, che ha 32 anni e vive con suo marito a Napoli, dove lavora come terapista della riabilitazione psichiatrica presso la Asl. Cosa significa avere uncon malattia rara? «Avere un“raro” significa non smettere mai di preoccuparsi, non mollare mai la presa, stare sempre in allerta. Una persona con una malattia rara in casa sicuramente ...

