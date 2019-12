“Magari un giorno” Belen | la voce rotta dall’emozione in diretta | il pensiero è andato

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sono riusciti a qualificarsi riscuotendo un grande di successo per il pubblico di Tú sí que vales. I Fratelli Gargarelli sono stati tra i finalisti più bravi e sono riusciti a emozionare persino la conduttriceRodriguez. Eppure a vincere il talent show non sono stati loro, ma la complicità e la passione che hanno dimostrato di mettere durante tutto il percorso. Colpisce anche la presenza del piccolo e il fatto che la loro non sia una storia facile. Loro sono Christian, 20 anni, Marcello, 15 e Stefano, 9, ovvero i Fratelli Gargarelli, un trio di giovanissimi ballerini di swing che arriva da Brindisi. Le loro capacità hanno entusiasmato la giuria del popolare programma televisivo di Canale 5. Ma non provengono da una storia i vita facile. Infatti la loro è una storia di sacrifici, ma ben ripagati dalla passione e dalla testardaggine. Una vicenda che ha fatto riflettere ed emozionare ...

