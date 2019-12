“Ma che dici!” Mara Venier | la parolaccia in diretta non sfugge | se ne sono accorti tutti

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 dicembre 2019)è una donna senza filtri. Per la sua spontaneità, per quel suo essere genuina, i vertici Rai l’hanno voluta al timone di Domenica in per risollevare gli ascolti precipitati durante la gestione delle sorelle Parodi. Succede però qualche volta chevenga tradita da questo suo lato caratteriale. All’inizio dell’intervista a Elisabetta Canalis, ospite di Domenica In, si è fatta scappare unainper poi rendersene conto quando ormai era troppo tardi. Parlando della vita dell’ex velina, che si è trasferita a Los Angeles quando era ancora fidanzata con George Clooney, ha detto “vaff**” quando si raccontava della fine della relazione.«Oddio, ho detto una», ha detto subito dopo mostrando pentimento. Un rimorso che ha cercato di cancellare alludendo a chi «ci ha costruito una carriera politica dalle parolacce». ...

MrAncelotti : Buon compleanno Milan!! Non sei più un ragazzino, ma i ricordi, i trionfi, la passione e l‘amore che tante persone… - lauraboldrini : Una piazza spettacolare, ma non limitiamoci a ringraziare queste persone. Ascoltiamo bene quello che ci stanno di… - Pontifex_it : La Vergine Maria ci aiuti perché, mentre ci avviciniamo al #Natale, non ci lasciamo distrarre dalle cose esteriori,… -