‘Ma allora è vero!’ Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio | la conferma arriva dopo lo show

(Di domenica 15 dicembre 2019) Il cuore degli italiani è grande e perD’Alessio, lodi Rai1 ha chiuso la puntata in grande stile. Quello di “20 anni che siamo italiani” è un successoto, visto che gli ascolti hanno subito un incremento notevole di settimana in settimana. A seguire, si qualificano su Canale 5 “Il Processo”, che riafferma il suo 8,8% di share. Ottimi i numeri di “Quarto Grado” su Rete4, che raggiunge 1.458.000 spettatori con l’8.4% di share.D’Alessio e, con “20 anni che siamo italiani”, lodel venerdì sera di Rai1, si aggiudicano un successo conclamato. Lostabilisce il record personale con la puntata più vista, collezionando 4.235.000 spettatori pari al 21.2% di share. La vittoria si deve, senza dubbio, al fatto che simpatia e semplicità rappresentino gli elementi che, anche televisivamente, gli ...

