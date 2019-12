Liverani | “Balotelli? Ci vuole educazione Bisogna saper fare e saper stare”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sul Corriere dello Sport lo scontro trae Balotelli. Alla fine del primo tempo di Brescia-Lecce, dopo il secondo gol della squadra di casa, SuperMario si sarebbe rivolto alla panchina di Lecce, verso, sottolineando il punteggio della partita. Avrebbe fatto segno al tecnico di restare in silenzio. Nell’intervallo, innervosito, si è imbattuto in Balotelli nel tunnel per gli spogliatoi e i due hanno cominciato a discutere tanto da rendere necessario l’intervento di Corini. A fine partita il tecnico del Lecce è tornato sull’argomento: «Credo che ognuno di noi abbia una storia. Sto su questi campi da vent’anni e, pur avendo la pelle nera, non ho mai preso un “buu”. Certi episodi non possono essere strumentalizzati. Poi tutto si esaurisce, ma tutti hanno gli occhi per vedere e credo si possa avere un comportamento meno “furbino”. Ci...

