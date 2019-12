LIVE Volley | Superlega 2019-2020 in DIRETTA | risultati 15 dicembre | spicca

LIVE Perugia-Modena volley - Superlega in DIRETTA : scontro diretto ad alta intensità - Zaytsev sfida Leon : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Modena, match valido per la 12esima giornata della Superlega 2019-2020. sfida di cartello quella tra gli umbri e gli emiliani che attualmente sono appaiati in seconda posizione con 25 punti a 4 lunghezze dalla capolista Civitanova. I ragazzi di coach Vital Heynen sono in un momento di forma strepitoso, vengono da sei vittorie consecutive. La ...

Trento-Fenerbahce Istanbul 3-2 - Champions League volley 2020 in DIRETTA : grande rimonta dei ragazzi di Lorenzetti - che recuperano due set di svantaggio e vincono!! : 22:55 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. CLASSIFICA GRUPPO A: 1. Lube Civitanova 3p (una partita un meno) 2. Trentino 2p (una partita in meno) 3. Ceske Budejovice 2p 4. Fenerbahce Istanbul 2p 22:55 grande reazione di carattere dei ragazzi di Lorenzetti, ...

Trento-Fenerbahce Istanbul 2-2 - Champions League volley 2020 in DIRETTA : Giannelli e compagni sotto di due al cambio di campo (6-8) : 11-10 Sbagliaaaa Ter Maart, break per i ragazzi di Lorenzetti! 10-10 Pipe dell'americano, che si rifa immediatamente. 9-10 In rete il servizio di Russell. 9-9 Vettori stampa la palla nell'angolo di posto uno. 8-9 Russel spreca tutto, Trento aveva difeso l'impossibile con Grebennikov e Cebulj. 8-8 Russell sfrutta ...

Trento-Fenerbahce Istanbul 2-2 - Champions League volley 2020 in DIRETTA : Vettori spedisce i suoi al tie-break! : 1-0 Si parte con una diagonale di Cebulj, subito un contrattacco vincente per Trento. 22:28 Vettori ha spostato l'ago della bilancia di questa partita, con lui in campo Giannnelli ha pure iniziato a velocizzare il gioco, in più nel quarto set abbiamo rivisto il muro di Trento, che finalmente ha fatto male agli attaccanti ...

Trento-Fenerbahce Istanbul 1-2 - Champions League volley 2020 in DIRETTA : l'Itas fa la voce grossa a muro nell'inizio del quarto set! : 17-13 Ricambia il favore Lisinac. 17-12 In rete il servizio di Ter Maat. 16-12 Hidalgo passa in diagonale. 16-11 Attacco di seconda intenzione di Giannelli, show! 15-11 Primo tempo affettato di Batur. 15-10 murooooooooo di Lisinac su Ter Maart! 14-10 Diagonale nei tre metri per Vettori, grande apertura di Giannelli. 13-10 muro a uno di ...

Trento-Fenerbahce Istanbul 1-2 - Champions League volley 2020 in DIRETTA : gran reazione dei ragazzi di Lorenzetti! : 6-5 Mani-out di Vettori, parziale di 4-0. 5-5 Errore in attacco di Hidalgo, che non riesce più a mettere la palla a terra. 4-5 Murooo di Russell su Ter Maart, andiamo! 3-5 Attacco vincente di Russell, non può nulla in difesa Ter Maart. 2-5 Ace di Ter Maart, time-out per coach Lorenzetti, che non vuole fare scappare i tuchi. 2-4 Sparacchia ...

Trento-Fenerbahce Istanbul 0-2 - Champions League volley 2020 in DIRETTA : difficoltà anche nel terzo set per i ragazzi di Lorenzetti (8-3) : 5-9 Sbaglia il servizio Cebulj. 5-8 Muro di Candellaro su Ter Maart, finalmente! 4-8 Hidalgo sfiora l'ace, ma la palla finisce fuori. 3-8 Primo tempo di Sikar, time-out per Lorenzetti. 3-7 Parallela di Hidalgo, che abbatte Giannelli. 3-6 Ter Maart, fortunatamente, sciupa la palla del +5. 2-6 Muro di Sikar su Kovacevi, che lascia il ...

Trento-Fenerbahce Istanbul 0-1 - Champions League volley 2020 in DIRETTA : arriva la reazione per Giannelli e compagni (17-15) : 17-15 Muro di Lisinac su Ter Maart, andiamo! 16-15 Sbaglia Hidalgo da seconda linea. 15-15 Questa volta Russell passa in parallela. 14-15 Hidalgo prima riceve e poi attacca. 14-14 Diagonale nei due metri per Russell! 13-14 Muro di Rossard su Djuric, troppe difficoltà per l'opposto di Trento. 13-13 Rossard spinge sulle mani di ...

Trento-Fenerbahce Istanbul 21-25 - Champions League volley 2020 in DIRETTA : primo set da dimenticare per Giannelli e compagni : 0-1 Si parte con uno scambio lungo e un errore in attacco di Djuric. 21:00 L'Itas non è mai riuscita ad esprimere il propri gioco nel primo parziale, i ragazzi di Lorenzetti sono sembrati estremamente contratti in tutti i fondamentali. Ci si aspetta una reazione immediata nel secondo set, questa è una partita che bisogna a tutti i ...

Trento-Fenerbahce Istanbul 14-19 - Champions League volley 2020 in DIRETTA : troppo contratti i ragazzi di Lorenzetti - primo parziale dominato dai turchi : 16-20 Finalmente una bella diagonale di Kovacevic. 15-20 Errore di Candellaro dai nove metri. 15-19 Bene Djuric, che sfonda sulle mani del muro di Hidalgo. 14-19 Fallo di Russell, che ha pestato la linea dei tre metri in attacco. 14-18 Mani-out di Ter Maart da posto quattro. 14-17 Pallonetto di seconda intenzione dii Giannelli, c'è ...

Trento-Fenerbahce Istanbul 6-10 - Champions League volley 2020 in DIRETTA : inizio difficile per i ragazzi di Lorenzetti : 6-12 Si insacca l'attacco di Hidalgo, adesso sono sei i punti da recuperare… 6-11 Ace di Rossard, che becca la zona di conflitto fra Grebennikov e Russell. 6-10 Secondo muro di Batur su Kovacevic, time-out per Trento. 6-9 Brutto errore in battuta di Russell. 6-8 Ancora una veloce di Candellaro, che ha il braccio caldo. 5-8 ...

Ceske Budejovice-Civitanova 1-2 - Champions League volley in DIRETTA : 8-12 - Lube lanciata verso la vittoria : 11-15 Ace di Zmrhal, attenzione a non fare rientrare il Budejovice. 9-15 Errore al servizio di Kristan. 9-14 Primo tempo di Todua. 8-14 ACEEEEEEEEEEEE! JUANTORENAAAAAAAAAAAAAA! Civitanova è lanciata verso la vittoria. 8-12 Colpo dinamitardo di Juantorena dalla seconda linea. 8-11 Mach firma il primo tempo ma poi serve in rete. 7-10 Sassata di Rychlicki. 7-9 Civitanova conserva i due punti di ...

Ceske Budejovice-Civitanova 1-1 - Champions League volley in DIRETTA : i cechi pareggiano a sorpresa : 2-9 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! RYCHLICKI! Civitanova in allungo, ora si sono ristabiliti i valori in campo. 2-7 Questa volta Mechkarov non sbaglia. 1-7 Che azioneeeeeeeee! Kovar recupera un pallone impossibile vicino ai tabelloni pubblicitari, Juantorena viene murato ma poi sulla rigiocata è Kovar a chiudere. 1-6 Nuovo errore in attacco del Budejovice. 1-5 Civitanova è arrabbiatissima dopo aver perso ...

Ceske Budejovice-Civitanova 0-1 - Champions League volley in DIRETTA : 13-10 - la Lube deve rincorrere : 15-11 Questa volta la parallela della Pantera va a segno. 15-10 Attacco lungo di Juantorena. De Giorgi chiama time-out, ora si mette male per i cucinieri in questo set. 14-10 Mani out di Krestan, Juantorena non inquadra il campo. 13-10 Juantorena magistrale contro il muro a 3! 13-9 Michalek attacca addosso a Rychlicki. 12-9 Violentissimo diagonale di Rychlicki ben imbeccato da Bruninho dopo la ...