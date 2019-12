LIVE Volley | Superlega 2019-2020 in DIRETTA | Civitanova sul velluto | bene Trento | Milano

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI PERUGIA-MODENA 19:13-LATINA 9-6: restano tre i break di vantaggio per i lombardi. 19:12 VIBO VALENTIA-MONZA 5-4: vediamo se i padroni di casa ritroveranno il gioco del primo parziale. 19:11 SORA-TRENTINO 6-7: reazione di grande carattere per l’itas, che ne fa quattro di fila. 19:09 PADOVA-9-12: contrattacco di Barnes, accorcia le distanze la Kione. 19:08-LATINA 5-2: parziale di 3-0 per la Power. 19:07 SORA-5-2: la formazione parte in svantaggio, proprio come nel set precedente. 19:06 PADOVA-4-9: tre ace di fila per Simon, wow! 19:05-LATINA 2-2: si riparte da dove c’eravamo lasciati. 19:04 VIBO VALENTIA-MONZA 18-25: Orduna e compagni impattano, 1-1. 19:02-LATINA 24-26: alla fine è la formazione ospite a spuntarla ai vantaggi. 19:00 ...

zazoomnews : LIVE Perugia-Modena 1-0 volley Superlega in DIRETTA: emiliani in vantaggio 16-13 nel secondo set - #Perugia-Modena… - OA_Sport : LIVE Volley, Superlega 2019-2020 in DIRETTA: risultati 15 dicembre, spicca Padova-Civitanova - IdeawebTV : Volley A3/M LIVE: Civitanova-Cuneo 2-1, si gioca il 4° set. SEGUI LA DIRETTA -