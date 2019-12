Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI PERUGIA-MODENA 20:32 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni dell’undicesima giornata die vi augura un buon proseguimento di serata. 20:30 Questa la classifica aggiornata: 1.32p 2. Perugia 28p (un turno in più) 3. Modena 25p 4. Trento 24p 5. Milano 22p 6. Ravenna 16p (un turno in più) 7.14p 8. Verona 14p 20:28 VIBO VALENTIA-MONZA 15-11: è fatta, Vibo vince 3-2. 20:25 VIBO VALENTIA-MONZA 14-11: tre set-point per i padroni di casa. 20:23 VIBO VALENTIA-MONZA 12-10: attenzione, non è finita. 20:20 VIBO VALENTIA-MONZA 11-7: allungo che potrebbe e dovrebbe essere definitivo. 20:18 VIBO VALENTIA-MONZA 8-6: le palle importanti dovrebbero passare dalle mani di Defalco e Kurek. 20:16 VIBO VALENTIA-MONZA 5-5: impattano subito i padroni di casa. 20:14 VIBO ...

zazoomnews : LIVE Volley Superlega 2019-2020 in DIRETTA: Civitanova passeggia contro Padova vince Trento Milano e Vibo Valentia… - zazoomblog : LIVE Volley Superlega 2019-2020 in DIRETTA: Civitanova passeggia contro Padova vincono Trento e Milano Vibo-Monza a… - zazoomblog : LIVE Volley Superlega 2019-2020 in DIRETTA: Civitanova sul velluto bene Trento Milano e Vibo si fanno raggiungere d… -