LIVE Volley | Superlega 2019-2020 in DIRETTA | Civitanova passeggia contro Padova | vincono

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI PERUGIA-MODENA 20:16 VIBO VALENTIA-MONZA 5-5: impattano subito i padroni di casa. 20:14 VIBO VALENTIA-MONZA 2-4: break per la formazione ospite. 20:12 VIBO VALENTIA-MONZA 2-3: inizio equilibrato. 20:07 VIBO VALENTIA-MONZA: con due punti Monza agguanterebbe la zona play-off, Vibo staccherebbe Latina e avvicinerebbe Piacenza. 20:05 VIBO VALENTIA-MONZA 23-25: si va al quinto set. 20:03 VIBO VALENTIA-MONZA 22-24: due set-point per Kurek e compagni. 20:01 VIBO VALENTIA-MONZA 21-23: c’è odore di tie-break. 19:59 MILANO-LATINA 25-22: Milano conferma la quinta piazza in classifica con questo risultato. 19:57 VIBO VALENTIA-MONZA 19-19: i tre punti farebbero comodo a Vibo, che abbandonerebbe la zona retrocessione. 19:56 MILANO-LATINA 20-15: il time-out di coach Piazza è servito. 19:54 VIBO VALENTIA-MONZA 18-18: ...

