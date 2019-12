LIVE Venezia-Olimpia Milano | Serie A basket in DIRETTA | i Campioni d’Italia ricevono gli

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:53 In corso la presentazione delle due squadre al Taliercio, seguita dall’esecuzione dell’inno di Mameli 16:50 Dieci minuti all’inizio del match al Taliercio! 16:45 Sono tre gli ex della partita: da una parte Ariel Filloy e Bruno Cerella, dall’altra Paul Biligha 16:40 Molti i dubbi delle scorse ore in relazione tanto all’utilizzo di Austin Daye quanto a quello di Julyan Stone per quest’incontro in casana. I due giocatori, però, dovrebbero riuscire a scendere in campo, anche se non si sa bene in quali condizioni per difendere l’imbattibilità casalinga della Reyer (che però in trasferta ha sempre perso). 16:35 Si sono giocate già tre partite nel corso di questa giornata: due ieri, con i successi di Roma a Trento e della Virtus Bologna su Brindisi, e uno stamattina, con la vittoria della ...

OA_Sport : LIVE Venezia-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - Pianeta_Basket : LIVE Lega A - Umana Reyer Venezia vs AX Armani Exchange Milano - criscuolo_m : RT @comunevenezia: #LeCittàinFesta - #Natale ?? Musica, tradizione e sorrisi: successo per il concerto del coro della Fenice ? Gli assesso… -