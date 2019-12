LIVE Venezia-Olimpia Milano | Serie A basket in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 15 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACosì Trento-Roma ieri – Così Virtus Bologna-Brindisi ieri – La presentazione della giornata Buon pomeriggio, e benvenuti alladel match di lusso della tredicesima giornata del campionato diA 2019-2020 tra Umana ReyerAX Armani Exchange. La sfida odierna mette di fronte gli ultimi quattro scudetti, equamente divisi, oltre che cinque degli ultimi sei, in una sequenza che soltanto Sassari, nel 2015, ha interrotto, benché non si potesse immaginare all’epoca.affronta questa sfida partendo da seconda in classifica a 16 punti, mentresi trova a quota 10, in quella che è la peggior situazione di una squadra Campione d’Italia da vent’anni a questa parte, quando Varese cominciò con 4 vittorie e 7 sconfitte la stagione successiva allo scudetto della ...

comunevenezia : RT @TeatroToniolo: #Teatroperlefeste Chiuderemo l’anno 2019 in bellezza con gli straordinari artisti del Gran Gala du #Cirque, https://t.co… - comunevenezia : RT @cultve: ?? 'Canto di Natale', la magia di Dickens al Teatro Momo. Appuntamento prefestivo con #DomenicaaTeatro: il #15dicembre in scena… - Simbatati : RT @respiriamoinsie: Oggi L Associazione è impegnata anche a Venezia al”Asthma live: don’ t worry, breath! Tavola Rotonda di discussione sc… -